La deputata arrestata per aver violato il lockdown (Di martedì 5 gennaio 2021) Ha viaggiato in treno nonostante fosse in attesa del risultato del test del tampone per partecipare a una seduta. E ha ammesso di aver compiuto il tragitto di ritorno nonostante il risultato positivo Leggi su today (Di martedì 5 gennaio 2021) Ha viaggiato in treno nonostante fosse in attesa del risultato del test del tampone per partecipare a una seduta. E ha ammesso dicompiuto il tragitto di ritorno nonostante il risultato positivo

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: La deputata arrestata per aver violato il lockdown - romatoday : La deputata arrestata per aver violato il lockdown - Today_it : La deputata arrestata per aver violato il lockdown - solounastella : RT @fanpage: La deputata è stata arrestata - CaterinaDoglio : RT @fanpage: La deputata è stata arrestata -

Ultime Notizie dalla rete : deputata arrestata La deputata arrestata per aver violato il lockdown Today.it Viola restrizioni Covid, deputata positiva arrestata in Gb

La deputata Margaret Ferrier è stata arrestata dopo avere ripetutamente violato le misure restrittive, nonostante fosse risultata positiva al Covid-19. La Ferrier, esponente dello Scottish National Pa ...

"Il deputato Figuccia si dimetta", 500 donne firmano l'appello lanciato su Facebook

Le parole del deputato leghista Vincenzo Figuccia, cioè quel "ciò che conta non è ciò che gli assessori hanno in mezzo alle gambe, ma ciò che hanno in mezzo alle orecchie", ...

La deputata Margaret Ferrier è stata arrestata dopo avere ripetutamente violato le misure restrittive, nonostante fosse risultata positiva al Covid-19. La Ferrier, esponente dello Scottish National Pa ...Le parole del deputato leghista Vincenzo Figuccia, cioè quel "ciò che conta non è ciò che gli assessori hanno in mezzo alle gambe, ma ciò che hanno in mezzo alle orecchie", ...