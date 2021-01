La crisi annunciata tra “totoministri” e definizione dell’indirizzo politico

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 gennaio 2021) In Italia c’è una certa attrazione della politica e della stampa per la composizione dei governi. Quasi una volta l’anno ci troviamo in una sorta di partita a risiko tra le diverse forze politiche per piazzare propri esponenti sulle diverse caselle ministeriali. Il giuramento “di essere fedele alla Repubblica e osservarne lealmente la Costituzione e le leggi”, agendo nell’interesse esclusivo della nazione, che i ministri pronunciano nell’assumere le funzioni, non segna l’inizio, ma la fine, della partita. Questa “mezza” sembra confermarlo. A partire dalla casella del presidente del Consiglio, carica per la quale spesso si avvia una specie di “beauty contest” su chi è il più bravo, il più capace, alla ricerca – si direbbe – di “un drago”. Ora, però, la nostra Costituzione, quando ritiene che debba essere selezionato chi ha migliori capacità tecniche rispetto alla ...