La corte suprema del Punjab, in Pakistan, ha dichiarato illegali i test di verginità sulle donne che hanno subito stupri (Di martedì 5 gennaio 2021) La corte suprema di Lahore, in Pakistan, nella regione del Punjab, ha stabilito che il test di verginità che tradizionalmente si svolge per esaminare le donne che avevano subito stupri è «illegale» e «discriminatorio» e «non ha alcuna validità legale»

