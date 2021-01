La Corte dei Conti boccia le politiche culturali del Mibact: “Risorse stanziate in ritardo, carenza di organico e fondi non spesi” (Di martedì 5 gennaio 2021) “Pur considerando la natura, la tipologia e la complessità della tutela e conservazione del bene pubblico, la gestione degli interventi è apparsa per lo più contrassegnata da una logica dell’emergenza”. Il comunicato stampa del 22 dicembre 2020 della Corte dei Conti sintetizza le politiche culturali in tema di tutela del patrimonio attuate dal Mibact negli ultimi anni. Sottolineando il “carattere esclusivamente manutentivo dei beni culturali” che, tuttavia, non può imputarsi “a scarsa diligenza e professionalità di coloro che hanno in cura i Beni artistici, ma, piuttosto, a scarse Risorse finanziarie”. In ogni caso vale la pena scorrere l’analisi completa della relazione sul Fondo per la tutela del patrimonio culturale istituito dal Mibact. Peccato che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) “Pur considerando la natura, la tipologia e la complessità della tutela e conservazione del bene pubblico, la gestione degli interventi è apparsa per lo più contrassegnata da una logica dell’emergenza”. Il comunicato stampa del 22 dicembre 2020 delladeisintetizza lein tema di tutela del patrimonio attuate dalnegli ultimi anni. Sottolineando il “carattere esclusivamente manutentivo dei beni” che, tuttavia, non può imputarsi “a scarsa diligenza e professionalità di coloro che hanno in cura i Beni artistici, ma, piuttosto, a scarsefinanziarie”. In ogni caso vale la pena scorrere l’analisi completa della relazione sul Fondo per la tutela del patrimonio culturale istituito dal. Peccato che ...

