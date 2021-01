La campagna vaccinale rischia grosso nello scaricabarile fra Arcuri e le regioni (Di martedì 5 gennaio 2021) La campagna vaccinale è partita malissimo. E no, non è “troppo presto per giudicare”. Perché non siamo in una situazione qualsiasi e in molti ci aspettavamo per questa prima settimana un clima in parte diverso. Lo ha appena ribadito anche Massimo Galli, infettivologo del Sacco di Milano, secondo il quale “tutto quello che è mobilitabile a sostegno della campagna vaccinale deve essere mobilitato. Non c’è luogo al mondo in cui si dica ‘vacciniamo tutti, non c’è problema’. In tutti i sistemi sanitari occidentali non è mai stata attuata una vaccinazione di massa e rappresenta una sfida importantissima che ha bisogno di numeri diversi e una certa serenità“. Per poi aggiungere che non è importante “se il motore è un diesel e ha una partenza lenta, mi interessa che arrivi presto a regime“. Ma che quel diesel ingrani dipende ... Leggi su wired (Di martedì 5 gennaio 2021) Laè partita malissimo. E no, non è “troppo presto per giudicare”. Perché non siamo in una situazione qualsiasi e in molti ci aspettavamo per questa prima settimana un clima in parte diverso. Lo ha appena ribadito anche Massimo Galli, infettivologo del Sacco di Milano, secondo il quale “tutto quello che è mobilitabile a sostegno delladeve essere mobilitato. Non c’è luogo al mondo in cui si dica ‘vacciniamo tutti, non c’è problema’. In tutti i sistemi sanitari occidentali non è mai stata attuata una vaccinazione di massa e rappresenta una sfida importantissima che ha bisogno di numeri diversi e una certa serenità“. Per poi aggiungere che non è importante “se il motore è un diesel e ha una partenza lenta, mi interessa che arrivi presto a regime“. Ma che quel diesel ingrani dipende ...

Il report dell’Aifa segnala che delle circa 13mila fiale arrivate per ora nell’Isola, solo 965 sono state inoculate nei confronti del personale sanitario con una copertura del 7,5%. Diventeranno quind ...

