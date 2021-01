La Calabria chiude le scuole di ogni ordine e grado dal 7 gennaio. Il presidente Spirlì: “Sto per firmare ordinanza” (Di martedì 5 gennaio 2021) Il presidente della Calabria Spirlì annuncia la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 gennaio 2021) Ildellaannuncia la chiusura di tutte ledi. L'articolo .

orizzontescuola : La Calabria chiude le scuole di ogni ordine e grado dal 7 gennaio. Il presidente Spirlì: “Sto per firmare ordinanza” - casarossonera : Calabria 6: primo tempo di sofferenza, poi il Commissario sbroglia il caso e chiude la fascia.?????????? - vvcate : E dopo un anno torneremo a votare in Calabria. Il cerchio, forse, si chiude #propagandalive - GGDMM : L'anno funesto si chiude con 74.159 morti ufficiali per #COVID19, un terzo in #Lombardia. La regione che ha avuto m… - 92Fisico : Le regioni con maggior eccesso di letalità in questa seconda ondata, almeno finora, sono: VdA +80% Piemonte 57% Tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria chiude In Calabria si chiude il tour de force invernale LA NAZIONE Spirlì ha deciso, in Calabria tutte le scuole restano chiuse: attesa per l’ordinanza

Calabria, le parole del presidente facente funzioni Nino Spirlì sulla chiusura delle scuole “Sto per firmare l’ordinanza che prevede la tutela totale dei nostri ragazzi con l ...

Giardini Chiusi e Spiaggetta, nuove luci a led

Via libera al progetto da 215mila euro, inizio dell’intervento a primavera. Illuminazione anche sugli attraversamenti pedonali ...

Calabria, le parole del presidente facente funzioni Nino Spirlì sulla chiusura delle scuole “Sto per firmare l’ordinanza che prevede la tutela totale dei nostri ragazzi con l ...Via libera al progetto da 215mila euro, inizio dell’intervento a primavera. Illuminazione anche sugli attraversamenti pedonali ...