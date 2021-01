La Boschi querela Travaglio Lui risponde | “Brrrr | che paura”

(Di martedì 5 gennaio 2021) Maria Elenaha deciso dire Marcoper l’editoriale “I nuovi transfughi”. La frase che ha fatto scattare MEB è ormai diventata famosa anche se nello scarno comunicato dell’ufficio stampa di Italia Viva non viene citata esplicitamente: “La presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elenaha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio il dottor Marcoin relazione a quanto scritto nell’editoriale “I veri transfughi”, pubblicato ieri su Il Fatto Quotidiano”. Il primo modo di dire del 2021 è “avere la faccia come la”. Sempreché la faccia ampiamente rielaborata che domina le 87 interviste rilasciate nell’ultimo mese appartenga davvero alla deputata renziana che nel 2016 annunciò solennemente il ritiro dalla politica in caso di ...

Maria Elena Boschi ha deciso di querelare Marco Travaglio per l'editoriale "I nuovi transfughi". Travaglio però non sembra essere molto spaventato e annuncia sul suo giornale come avrebbe reagito alla ..."La presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio il dottor Marco Travaglio in relazione a quanto scritto ...