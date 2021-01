La Befana vien di notte: il cast del film con Paola Cortellesi e Stefano Fresi (Di martedì 5 gennaio 2021) La Befana vien di notte cast: attori e personaggi La Befana vien di notte è una commedia fantasy del 2018 diretta da Michele Soavi e con protagonisti nel cast due attori molto amati dal pubblico come Paola Cortellesi e Stefano Fresi. Un film per tutta la famiglia molto divertente in onda in prima visione in chiaro su Rai 1 questa sera – martedì 5 gennaio 2021 – dalle 21.25. Di seguito tutti gli attori e i personaggi del cast del film La Befana vien di notte. Paola Cortellesi: Paola / Befana Stefano ... Leggi su tpi (Di martedì 5 gennaio 2021) Ladi: attori e personaggi Ladiè una commedia fantasy del 2018 diretta da Michele Soavi e con protagonisti neldue attori molto amati dal pubblico come. Unper tutta la famiglia molto divertente in onda in prima visione in chiaro su Rai 1 questa sera – martedì 5 gennaio 2021 – dalle 21.25. Di seguito tutti gli attori e i personaggi deldelLadi...

Agricolturabio1 : RT @SalaLettura: Viene viene la Befana vien dai monti a notte fonda . Come è stanca! La circonda neve, gelo e tramontana. * * Giovanni Pasc… - bettypra : RT @SalaLettura: Viene viene la Befana vien dai monti a notte fonda . Come è stanca! La circonda neve, gelo e tramontana. * * Giovanni Pasc… - zazoomblog : La Befana vien di notte: trama cast trailer e streaming del film - #Befana #notte: #trama #trailer - CarmelaCusmai : RT @SalaLettura: Viene viene la Befana vien dai monti a notte fonda . Come è stanca! La circonda neve, gelo e tramontana. * * Giovanni Pasc… - 672Cilia : RT @SalaLettura: Viene viene la Befana vien dai monti a notte fonda . Come è stanca! La circonda neve, gelo e tramontana. * * Giovanni Pasc… -