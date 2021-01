La Befana vien di notte film stasera in tv 5 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di martedì 5 gennaio 2021) La Befana vien di notte è il film stasera in tv martedì 5 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’E’ IN TV La Befana vien di notte film stasera in tv: scheda e cast GENERE: Commedia ANNO: 2018 REGIA: Michele Soavi cast: Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Fausto Sciarappa, Diego Delpiano, Odette Adado, Jasper Gonzales Cabal, Robert Ganea, Cloe Romagnoli, Francesco Mura, Giovanni Calcagno, Luca Avagliano DURATA: 98 Minuti La Befana vien di notte ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Ladiè ilin tv martedì 52021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer e alcunesul. SCOPRI COSA C’E’ IN TV Ladiin tv: scheda eGENERE: Commedia ANNO: 2018 REGIA: Michele Soavi: Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Fausto Sciarappa, Diego Delpiano, Odette Adado, Jasper Gonzales Cabal, Robert Ganea, Cloe Romagnoli, Francesco Mura, Giovanni Calcagno, Luca Avagliano DURATA: 98 Minuti Ladi...

Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #ascoltitv #programmi Iscriviti al nostro canale Telegram!… - nnorthstardust : raga stasera c'é La la land su rai 3 ma a me sinceramente ha fatto schifo hahaha (anche se credo vada visto almeno… - SMSNEWSOFFICIAL : Paola Cortellesi è la protagonista della commedia fantasy “La Befana vien di notte”, diretta da Michele Soavi, in o… - LoredaconLory : #buongiorno in poesia: La Befana vien di notte ma le intese sono rotte tra il governo e il pantegana viva viva la Befana. - nugellae : Vi segnalo il 05/01 9,45 miracolo sull 8a strada rete4 10,2 dr zivago iris 14,3 come cani e gatti it1 16,2 cani e… -