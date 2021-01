“La befana delle Acli Terra”: donate cento bottiglie di olio alle parrocchie (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le Acli Terra del Sannio hanno promosso l’iniziativa “La befana delle Acli Terra” con olio e prodotti locali, che rientra nell’ambito della progettazione nazionale con la Campagna “doniamo un ulivo per la vita” promossa da Acli Terra e Unapol e nata con lo scopo di sostenere azioni di solidarietà verso le fasce più esposte alla fragilità economica. “Anche a Benevento – dichiara il Presidente di Acli Terra Benevento, Filiberto Parente – insieme al consiglio direttivo, e alle Acli Provinciali abbiamo deciso di fare la befana alle persone in difficoltà nelle nostre comunità sannite. Tanto più cresce ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ledel Sannio hanno promosso l’iniziativa “La” cone prodotti locali, che rientra nell’ambito della progettazione nazionale con la Campagna “doniamo un ulivo per la vita” promossa dae Unapol e nata con lo scopo di sostenere azioni di solidarietà verso le fasce più esposte alla fragilità economica. “Anche a Benevento – dichiara il Presidente diBenevento, Filiberto Parente – insieme al consiglio direttivo, eProvinciali abbiamo deciso di fare lapersone in difficoltà nelle nostre comunità sannite. Tanto più cresce ...

