La app di tracciamento come arma della polizia? Il caso di Singapore (Di martedì 5 gennaio 2021) Il governo di Singapore ha appreso questo lunedì che l'app di tracciamento dei contagi è a disposizione della polizia per le indagini. Nei primi mesi di lotta al contagio da Covid-19, Singapore, la Cina e la Corea sono stati i primi Paesi ad introdurre delle app di tracciamento al fine di poter rintracciare con maggiore facilità i contatti incontrati da una persona che si scopriva affetta dal Coronavirus. I governi europei, compreso quello italiano, hanno per mesi comunicato l'importanza di una simile applicazione ed all'inizio dell'estate quasi ogni Paese aveva la propria app di tracciamento dei contatti. In Italia c'è stata una forte discussione a riguardo, con l'opposizione di diversi membri del parlamento alla possibilità che l'App 'Immuni' potesse ...

Il governo aveva assicurato alla popolazione che non sarebbe successo. Invece, a fini d'indagine penale, si potrà.

A Singapore, pioniera del 'contact tracing', i dati raccolti dall'app TraceTogether utilizzata dal Governo per combattere il Covid-19 sono ora accessibili alla polizia per le sue indagini.

Il governo aveva assicurato alla popolazione che non sarebbe successo. Invece, a fini d'indagine penale, si potrà.A Singapore, pioniera del 'contact tracing', i dati raccolti dall'app TraceTogether utilizzata dal Governo per combattere il Covid-19 sono ora accessibili alla polizia per le sue indagini. Un dietrofr ...