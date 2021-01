Kuno è il frigo sostenibile che funziona senza energia elettrica

Leggi su wired

(Di martedì 5 gennaio 2021)(foto: James Dyson Award)Unrifero di argilla, checorrente e che fa anche da vaso per le piante, potrebbe essere l’alleato perfetto per il 16 per cento della popolazione mondiale (circa 1,2 miliardi di persone) che non ha accesso all’elettricità. Lo hanno ideato due studenti dell’Asia Pacific Institute of Information Technology, Kuan Weiking e Theodore Garvindeo Seah, e lo hanno chiamato. Un visionario progetto futuribile? Insomma: l’intuizione arriva dal passato, da quando cioè l’elettricità non aveva ancora rimodellato le nostre vite ma il cibo doveva comunque essere conservato., che ha vinto il premio James Dyson Award per la Malesia, è stato disegnato ispirandosi a un metodo antichissimo che sfrutta brocche d’argilla per raffreddare l’acqua in ...