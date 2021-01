Juventus Women | rinnovo per Cristiana Girelli fino al 2022

pioJj36 : RT @VS__Women: Ufficiale: @10_Smarti rinnova con la #JuventusWomen fino al 2022 ??? - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: UFFICIALE - Cristiana Girelli rinnova con le Women fino al 2022 - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - Cristiana Girelli rinnova con le Women fino al 2022 - junews24com : Girelli fino al 2022: «Sono qui per continuare a segnare e vincere» - - junews24com : Girelli fino al 2022: ufficiale il rinnovo con la Juventus Women - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Women

Juventus News 24

I suoi gol ci hanno fatto esultare e oggi abbiamo un altro motivo per gioire insieme: il futuro di Cristiana Girelli sarà ancora bianconero!Ottime notizie in casa della Juventus Femminile. La società bianconera, tramite i canali ufficiali, ha comunicato che l'attaccante Cristiana Girelli, ha rinnovato il proprio contratto fino al 2022. Co ...