Juventus, visto chi c’è? L’attaccante giusto è gratis (Di martedì 5 gennaio 2021) La Juventus cerca una punta esperta, valuta i ritorni di Llorente e Quagliarella, ma c’è un attaccante svincolato che sarebbe perfetto Se la Juventus cerca una punta di scorta, un centravanti che se ne stia buono in panchina pronto a entrare all’occorrenza, non deve per forza guardare al campionato italiano o al costoso Pellè. Nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 5 gennaio 2021) Lacerca una punta esperta, valuta i ritorni di Llorente e Quagliarella, maun attaccante svincolato che sarebbe perfetto Se lacerca una punta di scorta, un centravanti che se ne stia buono in panchina pronto a entrare all’occorrenza, non deve per forza guardare al campionato italiano o al costoso Pellè. Nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

07Giuseppe : #skycampoaperto visto I nomi fatti per l'attaccante della Juventus, ma il ritorno di tevez è possibile? - 07Giuseppe : #skycampoaperto Gomez per la Juventus non sarebbe l'acquisto ideale? Visto che manca un uomo che detta i tempi... - RB13548368 : RT @FMCROfficial: Ma visto che gli interisti fanatici giudicano il Milan una squadra di schiappe che tra poco cadrà al decimo posto, perché… - OmbraSenza : Non mi sposto di un centimetro, chi non ha mosso un dito non merita il nostro buon operato. Visto l'andazzo, ci sar… - supersonick_ : @SimosTwitt Oltre a questo, posso anche capirlo visto che stanno facendo bene, ma sta storia che vengono a rompere… -