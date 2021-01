Juventus, per il ritorno di Quagliarella c’è un ostacolo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Juventus monitora l'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ma è una operazione spericolata. Il 37enne ex bianconero lascerebbe la Sampdoria solo per un contratto di un anno e mezzo, ma Juve lo prenderebbe solo per 6 mesi secondo quanto riporta Sky Sport. Il giocatore avrebbe accettato 6 mesi con opzione legata a presenze e gol, ma la Juve non vuole impegnarsi per un giocatore di quell’età per più di 6 mesi. Inoltre, la Samp chiederebbe un indennizzo di un milione, quindi a oggi nel casting per la punta è l’ipotesi più difficile.caption id="attachment 1063789" align="alignnone" width="3717" Quagliarella (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lamonitora l'attaccante della Sampdoria Fabioma è una operazione spericolata. Il 37enne ex bianconero lascerebbe la Sampdoria solo per un contratto di un anno e mezzo, ma Juve lo prenderebbe solo per 6 mesi secondo quanto riporta Sky Sport. Il giocatore avrebbe accettato 6 mesi con opzione legata a presenze e gol, ma la Juve non vuole impegnarsi per un giocatore di quell’età per più di 6 mesi. Inoltre, la Samp chiederebbe un indennizzo di un milione, quindi a oggi nel casting per la punta è l’ipotesi più difficile.caption id="attachment 1063789" align="alignnone" width="3717"(getty images)/caption ITA Sport Press.

