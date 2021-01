Juventus, nuovo giro di tamponi in serata: risultati domani mattina / News (Di martedì 5 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Juventus News - Dopo la positività di Alex Sandro e Juan Cuadrado, la Juventus farà un altro giro di tamponi prima della gara contro il Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 5 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Dopo la positività di Alex Sandro e Juan Cuadrado, lafarà un altrodiprima della gara contro il Milan Pianeta Milan.

