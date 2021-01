Juventus, febbre per Dybala: Pirlo risponde su Quagliarella (Di martedì 5 gennaio 2021) Andrea Pirlo ha toccato tanti temi durante la conferenza stampa che anticipa la gara di domani sera tra Juventus e Milan. Dopo la notizia su Alex Sandro, risultato positivo al Covid-19, anche Paulo Dybala tiene in ansia l’ambiente bianconero per qualche linea di febbre. Juventus: le parole di Pirlo ” Dybala sta abbastanza bene, ieri aveva qualche linea di febbre ma oggi stava molto meglio. Penso potrà essere della partita salvo imprevisti. Rabiot è recuperato finalmente dalla squalifiche, anche Arthur sta molto meglio. È stato fuori per un bel po’ perché ha avuto un versamento nella gamba. Ci sono volute tante partite ma domani sarà a disposizione. Domani vedremo chi portare a Milano anche in base all’esito dei tamponi. Chiellini e Demiral hanno ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 5 gennaio 2021) Andreaha toccato tanti temi durante la conferenza stampa che anticipa la gara di domani sera trae Milan. Dopo la notizia su Alex Sandro, risultato positivo al Covid-19, anche Paulotiene in ansia l’ambiente bianconero per qualche linea di: le parole dista abbastanza bene, ieri aveva qualche linea dima oggi stava molto meglio. Penso potrà essere della partita salvo imprevisti. Rabiot è recuperato finalmente dalla squalifiche, anche Arthur sta molto meglio. È stato fuori per un bel po’ perché ha avuto un versamento nella gamba. Ci sono volute tante partite ma domani sarà a disposizione. Domani vedremo chi portare a Milano anche in base all’esito dei tamponi. Chiellini e Demiral hanno ...

