Juventus, è emergenza in vista del Milan: anche Juan Cuadrado positivo al Covid-19 (Di martedì 5 gennaio 2021) Cattive notizie per la Juventus.Dopo la notizia relativa alla positività di Alex Sandro, anche Juan Cuadrado è risultato tra i contagiati al Covid-19 e per questo non potrà prendere parte al big match di domani sera contro il Milan. A comunicarlo è stato lo stesso club bianconero attraverso una nota ufficiale diramata proprio pochi istanti fa tramite i propri canali social."Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico". Leggi su mediagol (Di martedì 5 gennaio 2021) Cattive notizie per la.Dopo la notizia relativa alla positività di Alex Sandro,è risultato tra i contagiati al-19 e per questo non potrà prendere parte al big match di domani sera contro il. A comunicarlo è stato lo stesso club bianconero attraverso una nota ufficiale diramata proprio pochi istanti fa tramite i propri canali social."Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al19 del giocatore. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico".

Corriere : Anche Cuadrado è positivo: Juventus in emergenza per la sfida contro il Milan - GoalItalia : Emergenza Juve sugli esterni: anche Cuadrado è risultato positivo ?? - domasibarita : RT @Corriere: Anche Cuadrado è positivo: Juventus in emergenza per la sfida contro il Milan - CinqueNews : #Juventus - ora è emergenza: #Cuadrado positivo al #COVID19 - MarcoR222 : Juventus in emergenza. Eh certo, non il Milan, ci mancherebbe, assolutamente, -