Juventus, Dybala nel mirino del Manchester United: i Red Devils potrebbero offrire Pogba (Di martedì 5 gennaio 2021) Paulo Dybala è ormai da settimane in bilico tra il rinnovo con la Juventus e la voglia di cambiare aria. L’argentino è finito nel mirino del Manchester United, che vuole rafforzare la sua rosa per tentare di lottare per la vittoria della Premier League e cerca proprio un giocatore offensivo. Non esiste ancora una trattativa, ma come riporta Tuttosport i Red Devils potrebbero proporre ai bianconeri uno scambio con il cavallo di ritorno Paul Pogba. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Pauloè ormai da settimane in bilico tra il rinnovo con lae la voglia di cambiare aria. L’argentino è finito neldel, che vuole rafforzare la sua rosa per tentare di lottare per la vittoria della Premier League e cerca proprio un giocatore offensivo. Non esiste ancora una trattativa, ma come riporta Tuttosport i Redproporre ai bianconeri uno scambio con il cavallo di ritorno Paul. SportFace.

