Juventus | Cuadrado positivo al Covid Il comunicato

(Di martedì 5 gennaio 2021)Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al19 del giocatore Juan. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico. Positività calciatore Prima Squadrahttps://t.co/G7SHXbRvZR pic.twitter.com/g8YA9ucCtM —FC (@fc) January 5, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AntoVitiello : Nella #Juventus anche #Cuadrado positivo oltre #AlexSandro #MilanJuventus - ZZiliani : Cara #Gazzetta, o le nuove disposizioni dicono che il gol va annullato solo se il mani viene compiuto nell’immediat… - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 Juventus, Juan Cuadrado positivo al covid Il calciatore è asintomatico e già in isolamento… - ShootersykEku : #SandroCuadrado positivi,eh,sono 2,la #Asl di Torino è stata avvisata? Ora voglio vedere #Frattini se assolverà anc… - cmercatoweb : ???? Emergenza in casa #Juventus: dopo #AlexSandro positivo al Covid anche #Cuadrado -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Cuadrado

Nuova tegola per Andrea Pirlo, dopo Alex Sandro anche Juan ha il Covid. Il tecnico ora deve rinunciare ai due terzini titolari in un periodo denso di appuntamenti importanti ...Il tecnico bresciano deve, quindi, trovare una soluzione per arginare le scorribande di Theo Hernandez e compagni. A complicare ulteriormente il compito di Andrea Pirlo, ora, ci si mette anche il Covi ...