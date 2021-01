Juve, domani mattina nuovo giro di tamponi prima della partenza per Milano (Di martedì 5 gennaio 2021) La Juve domani effettuerà un nuovo giro di tamponi prima della partenza per Milano dove domani affronterà il Milan Due positivi in casa Juve. Dopo Alex Sandro anche Juan Cuadrado è risultato positivo al Coronavirus e sarà quindi indisponibile per la sfida di domani sera contro il Milan. Il gruppo squadra bianconero – secondo quanto riporta Sky Sport – domani mattina effettuerà un nuovo giro di tamponi prima della partenza per Milano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Laeffettuerà undiperdoveaffronterà il Milan Due positivi in casa. Dopo Alex Sandro anche Juan Cuadrado è risultato positivo al Coronavirus e sarà quindi indisponibile per la sfida disera contro il Milan. Il gruppo squadra bianconero – secondo quanto riporta Sky Sport –effettuerà undiper. Leggi su Calcionews24.com

