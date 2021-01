Juve | anche Cuadrado positivo al Covid 19

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 gennaio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Dopo quella di Alex Sandro ieri, lantus ha reso nota oggi la positività di Juan. “ntus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al19 del giocatore Juan. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico” la nota del club bianconero. Lasquadra di Pirlo è impegnata domani nel match in casa del Milan.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.