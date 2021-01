Juan Cuadrado positivo al Coronavirus (Di martedì 5 gennaio 2021) C'era già un forte timore dopo la positività di Alex Sandro e adesso il Covid bussa di nuovo in casa Juventus. Ad essere contagiato questa volta è Juan Cuadradro, già in isolamento ed asintomatico. ... Leggi su globalist (Di martedì 5 gennaio 2021) C'era già un forte timore dopo la positività di Alex Sandro e adesso il Covid bussa di nuovo in casa Juventus. Ad essere contagiato questa volta èCuadradro, già in isolamento ed asintomatico. ...

SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 Juventus, Juan Cuadrado positivo al covid Il calciatore è asintomatico e già in isolamento… - OptaPaolo : H2H - #MilanJuventus sarà la sfida tra i due difensori che hanno fornito il maggior numero di assist in questa stag… - cheobravo : RT @SkySport: ULTIM'ORA COVID-19 Juventus, Juan Cuadrado positivo al covid Il calciatore è asintomatico e già in isolamento #SkySport #SkyS… - UgoBaroni : RT @SkySport: ULTIM'ORA COVID-19 Juventus, Juan Cuadrado positivo al covid Il calciatore è asintomatico e già in isolamento #SkySport #SkyS… - cheobravo : RT @CMJuve18: ?? La #Juventus comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al #COVID19 di… -