Italia zona rossa 5 e 6 gennaio: cosa si può fare (Di martedì 5 gennaio 2021) Il calendario delle festività natalizie segna ancora rosso, oggi martedì 5 gennaio e domani giovedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania. Ultimi due giorni di festa e quindi di chiusure previste dal cosiddetto 'decreto natale'; per il periodo che va da venerdì 7 gennaio al 15 dello stesso mese, quando entrerà in vigore il nuovo Dpcm, il governo ha varato nuove regole per limitare la diffusione del contagio. Oggi e domani l'Italia intera si tinge di rosso, quindi le misure si fanno più stringenti. La circolazione è infatti limitata ai soli motivi di urgenza, salute e lavoro. In caso contrario non si potrà circolare nemmeno all'interno del proprio Comune, cosa consentita invece in zona arancione. Si può però sempre fare ritorno al proprio domicilio o abitazione. Inoltre è ...

