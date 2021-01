Italia viva non è a caccia di poltrone, Renzi: “Ho accettato tanto, ora basta” (Di martedì 5 gennaio 2021) Qualcuno vorrebbe Iv impegnata in questa lotta interna alla maggioranza per una poltrona, ma Matteo Renzi smentisce seccamente. Renzi senato (Facebook)Minaccia la crisi ma non vuole entrare nell’esecutivo. La posizione di Matteo Renzi rispetto al governo di Giuseppe Conte continua a rimanere in bilico, tra un tentativo di cambiare l’inquilino di Palazzo Chigi e un tentativo, fino ad ora smentito, di rimpasto con inserimento di una nuova figura proveniente da IV. Fino ad oggi l’ex premier si è sempre scostato dall’accusa di essere a caccia di poltrone, versione confermata anche ieri sera da Nicola Porro. “Non sto facendo questa roba per me. Certo che non faccio il ministro, figuriamoci se dopo tutto questo casino mi metto d’accordo con Conte per fare il ministro”, dice il leader di ... Leggi su chenews (Di martedì 5 gennaio 2021) Qualcuno vorrebbe Iv impegnata in questa lotta interna alla maggioranza per una poltrona, ma Matteosmentisce seccamente.senato (Facebook)Minaccia la crisi ma non vuole entrare nell’esecutivo. La posizione di Matteorispetto al governo di Giuseppe Conte continua a rimanere in bilico, tra un tentativo di cambiare l’inquilino di Palazzo Chigi e un tentativo, fino ad ora smentito, di rimpasto con inserimento di una nuova figura proveniente da IV. Fino ad oggi l’ex premier si è sempre scostato dall’accusa di essere adi, versione confermata anche ieri sera da Nicola Porro. “Non sto facendo questa roba per me. Certo che non faccio il ministro, figuriamoci se dopo tutto questo casino mi metto d’accordo con Conte per fare il ministro”, dice il leader di ...

