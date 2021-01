Italia-Ungheria pallanuoto, World League 2021: programma, orario, tv, streaming (Di martedì 5 gennaio 2021) L‘Italia prosegue il proprio raduno in vista della fase finale continentale della World League di pallanuoto maschile: il Settebello si allenerà a Camogli fino al 6 gennaio, ed al termine del lavoro il CT comunicherà la lista dei 15 prescelti per la tre giorni di gare di Debrecen, in Ungheria, prevista dall’8 al 10 gennaio. Le prime tre accederanno alla Super Final di Tbilisi, in Georgia, prevista dal 26 giugno al 2 luglio. Quarti di finale venerdì 8, con l’Italia che affronterà i padroni di casa dell’Ungheria alle ore 18.30, semifinali sabato 9, quando verranno assegnati i primi due pass per la Super Final, finali domenica 10, quando si conoscerà l’ultima qualificata europea. Diretta streaming in abbonamento degli incontri su FINA ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) L‘prosegue il proprio raduno in vista della fase finale continentale delladimaschile: il Settebello si allenerà a Camogli fino al 6 gennaio, ed al termine del lavoro il CT comunicherà la lista dei 15 prescelti per la tre giorni di gare di Debrecen, in, prevista dall’8 al 10 gennaio. Le prime tre accederanno alla Super Final di Tbilisi, in Georgia, prevista dal 26 giugno al 2 luglio. Quarti di finale venerdì 8, con l’che affronterà i padroni di casa dell’alle ore 18.30, semifinali sabato 9, quando verranno assegnati i primi due pass per la Super Final, finali domenica 10, quando si conoscerà l’ultima qualificata europea. Direttain abbonamento degli incontri su FINA ...

Discovery e Vodafone annunciano una partnership globale che include il nuovo servizio streaming globale discovery+

e Vodafone hanno firmato un nuovo accordo a lungo termine e multipiattaforma in Europa, in base al quale i clienti Vodafone in 12 mercati potranno continuare ad accedere ai contenuti unici del portfol ...

