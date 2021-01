Italia: nuovi divieti dal 7 al 15 gennaio. Scuole in presenza dall’11 (Di martedì 5 gennaio 2021) Nella notte via libera al nuovo decreto Chi pensava che dopo le feste di Natale ci sarebbe stato un ammorbidimento delle misure restrittive sbagliava e di grosso. Ieri sera, con un Consiglio dei Ministri è stato dato via libera dal Governo al nuovo decreto Covid, transitorio e in vigore dal 7 al 15 gennaio in attesa del dpcm del 15 stesso. Fino a metà mese in tutta Italia ci sarà una sorta di zona gialla più “severa” con stop allo spostamenti tra regioni. Nel weekend del 9 e 10, chiusura di bar e ristoranti e zona arancione. Da venerdì 8 gennaio ogni regione assumerà un colore diverso in base a diversi rischi e parametri. Nelle zone rosse, a differenza del passato, sarà possibile spostarsi una volta al giorno per far visita a parenti e amici. Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e la possibilità di spostarsi per ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Nella notte via libera al nuovo decreto Chi pensava che dopo le feste di Natale ci sarebbe stato un ammorbidimento delle misure restrittive sbagliava e di grosso. Ieri sera, con un Consiglio dei Ministri è stato dato via libera dal Governo al nuovo decreto Covid, transitorio e in vigore dal 7 al 15in attesa del dpcm del 15 stesso. Fino a metà mese in tuttaci sarà una sorta di zona gialla più “severa” con stop allo spostamenti tra regioni. Nel weekend del 9 e 10, chiusura di bar e ristoranti e zona arancione. Da venerdì 8ogni regione assumerà un colore diverso in base a diversi rischi e parametri. Nelle zone rosse, a differenza del passato, sarà possibile spostarsi una volta al giorno per far visita a parenti e amici. Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e la possibilità di spostarsi per ...

