Israele da scoprire: viaggio nel crocevia della cultura (Di martedì 5 gennaio 2021) “Israele da scoprire” sembra il titolo di un opuscolo turistico. Forse un po’ lo è ma noi oggi intendiamo puntare l’attenzione sui luoghi straordinari del paese del Medio Oriente. Israele infatti sprigiona fascino e mistero soprattutto per la sua storia, sacra e atavica. Questo luogo senza dubbio è un crocevia di cultura, emozioni, credenze e Leggi su periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021) “da” sembra il titolo di un opuscolo turistico. Forse un po’ lo è ma noi oggi intendiamo puntare l’attenzione sui luoghi straordinari del paese del Medio Oriente.infatti sprigiona fascino e mistero soprattutto per la sua storia, sacra e atavica. Questo luogo senza dubbio è undi, emozioni, credenze e

Advertising

MoliPietro : Israele da scoprire: viaggio nel crocevia della cultura - DavideNonnato : RT @LisaLizzup: Di se, della loro vita, grazie a loro ho scoperto posti e abitudini che ancora non ho avuto la fortuna di scoprire da sola,… - LisaLizzup : Di se, della loro vita, grazie a loro ho scoperto posti e abitudini che ancora non ho avuto la fortuna di scoprire… - LaSpola1 : Da #Pointex arriva la disponibilità di quattro studi di mercato per le aziende #tessili che vogliano scoprire le op… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele scoprire Pace “fredda” in Medio Oriente ISPI Israele da scoprire: viaggio nel crocevia della cultura

Israele da scoprire: un tour nei posti più belli e affascinanti della città sacra, crocevia di cultura, fede, misticismo e emozioni ...

Usa-Iran. Niente rappresaglia (per ora) nell’anniversario della morte di Soleimani

L'Iran ha organizzato manifestazioni per l'anniversario dell'uccisione di Soleimani attraverso i suoi satelliti regionali. Gli Usa (e Israele) continuano a temere rappresaglie, che però forse non arri ...

Israele da scoprire: un tour nei posti più belli e affascinanti della città sacra, crocevia di cultura, fede, misticismo e emozioni ...L'Iran ha organizzato manifestazioni per l'anniversario dell'uccisione di Soleimani attraverso i suoi satelliti regionali. Gli Usa (e Israele) continuano a temere rappresaglie, che però forse non arri ...