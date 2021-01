Isola dei Famosi 2021: il reality si svolgerà in Honduras! (Di martedì 5 gennaio 2021) Sarebbe confermata la location per l’Isola dei Famosi 2021! Nei mesi scorsi diverse voci si erano susseguite e non avevano dato per scontata la location classica del reality. Tali voci affermavano che il reality si sarebbe svolto presso le Isole Canarie a causa della pandemia generata dal Covid-19. E invece, oggi, TVBlog avrebbe riportato questa indiscrezione: il reality si svolgerà come di consueto in Honduras! Queste le parole della testata: Una cosa però possiamo darla ragionevolmente per certa ed è quella relativa alla location dell’Isola dei Famosi 2021. Dopo aver pensato ad altri luoghi dove ambientare il programma, fra i quali le stupende isole Canarie, pare davvero che la produzione del ... Leggi su trendit (Di martedì 5 gennaio 2021) Sarebbe confermata la location per l’dei! Nei mesi scorsi diverse voci si erano susseguite e non avevano dato per scontata la location classica del. Tali voci affermavano che ilsi sarebbe svolto presso le Isole Canarie a causa della pandemia generata dal Covid-19. E invece, oggi, TVBlog avrebbe riportato questa indiscrezione: ilsicome di consueto inQueste le parole della testata: Una cosa però possiamo darla ragionevolmente per certa ed è quella relativa alla location dell’dei. Dopo aver pensato ad altri luoghi dove ambientare il programma, fra i quali le stupende isole Canarie, pare davvero che la produzione del ...

