Iran, Trump mette sotto sanzioni 12 aziende. Ecco chi fa affari in Italia (Di martedì 5 gennaio 2021) Un messaggio a Teheran perché Bruxelles intenda. Il Dipartimento del Tesoro americano ha pubblicato questo martedì una lista di nuove sanzioni contro 12 compagnie Iraniane produttrici di acciaio e un produttore di grafite cinese, la Kfcc (Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co., Ltd). “L’amministrazione Trump rimane impegnata a fermare il flusso di denaro verso il regime Iraniano mentre continua a sponsorizzare gruppi terroristici, a supportare regimi oppressivi e a costruire armi di distruzione di massa”, fa sapere in un comunicato il Segretario Steven Mnuchin. Il mercato dei metalli, continua la nota del Dipartimento, “è un’importante fonte di sostentamento per il regime Iraniano, genera ricchezza per i suoi leader corrotti e finanzia un ventaglio di attività nefaste”, fra cui “una ... Leggi su formiche (Di martedì 5 gennaio 2021) Un messaggio a Teheran perché Bruxelles intenda. Il Dipartimento del Tesoro americano ha pubblicato questo martedì una lista di nuovecontro 12 compagnieiane produttrici di acciaio e un produttore di grafite cinese, la Kfcc (Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co., Ltd). “L’amministrazionerimane impegnata a fermare il flusso di denaro verso il regimeiano mentre continua a sponsorizzare gruppi terroristici, a supportare regimi oppressivi e a costruire armi di distruzione di massa”, fa sapere in un comunicato il Segretario Steven Mnuchin. Il mercato dei metalli, continua la nota del Dipartimento, “è un’importante fonte di sostentamento per il regimeiano, genera ricchezza per i suoi leader corrotti e finanzia un ventaglio di attività nefaste”, fra cui “una ...

Internazionale : Il governo iraniano ha annunciato di aver ripreso l’arricchimento dell’uranio al 20 per cento, infrangendo l’accord… - PonytaEle : RT @formichenews: Iran, Trump mette sotto sanzioni 12 aziende. Ecco chi fa affari in Italia L'articolo di @FrancescoBechis - Trikket34 : Iran emette mandato di cattura (!?) per Trump... ???????? - PIETROTAXI1 : RT @formichenews: Iran, Trump mette sotto sanzioni 12 aziende. Ecco chi fa affari in Italia L'articolo di @FrancescoBechis - FrancescoBechis : RT @formichenews: Iran, Trump mette sotto sanzioni 12 aziende. Ecco chi fa affari in Italia L'articolo di @FrancescoBechis -