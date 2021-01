Iran annuncia | raggiunto il 20% di uranio arricchito Proteste da Usa e Ue

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 gennaio 2021) L’ha prodotto il 20% dinelle ultime dodici ore. È quanto riportato dalla tv di Stato Irna dopo le parole pronunciate dal portavoce dell’Organizzazione per l’energia atomicaiana (Aeoi), Behrouz Kamalvandi, il quale ha poi assicurato come l’potrebbe “facilmente ottenere tassi di arricchimento più elevati”. L’Aeoi, secondo la nuova legge del Parlamento sulla “azione strategica per revocare le sanzioni”, è vincolata ad aumentare le riserve didel 20% a 120kg entro il 2021. Un obiettivo che, come ribadito da Kamalvandi, necessita di una serie di lavori per essere. Da parte sua l’, con l’appoggio di Mosca, ha rassicurato che i suoi intenti sono totalmente pacifici. Come fanno ...