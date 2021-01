“Io e mia moglie reclusi da un anno in casa.” La confessione shock di Adriano Celentano. Cosa succede al famoso cantante? (Di martedì 5 gennaio 2021) Una prima puntata del nuovo anno sorprendente quella di Domenica In che ha visto la padrona di casa Mara Venier intenta in un’intervista con una grande attrice italiana, Giovanna Ralli, famosa soprattutto negli anni tra i ’50 e i ’70 e che in trasmissione ha festeggiato il suo 86esimo compleanno. Una lunga intervista dove l’attrice ha ripercorso la sua infanzia difficile, quando in tempo di guerra la sua famiglia aveva poco e riuscivano lo stesso ad andare avanti; gli esordi al cinema ancora bambina quando il papà perse tutto alle corse dei cavalli, i film accanto a mostri sacri come Marcello Mastroianni e Anna Magnani. Un complimento inaspettato E durante l’intervista, l’ultima forse come ha ammesso la Ralli È l’ultima intervista che farò poi mi voglio far crescere i capelli bianchi, come Jane Fonda una grande ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 5 gennaio 2021) Una prima puntata del nuovosorprendente quella di Domenica In che ha visto la padrona diMara Venier intenta in un’intervista con una grande attrice italiana, Giovanna Ralli, famosa soprattutto negli anni tra i ’50 e i ’70 e che in trasmissione ha festeggiato il suo 86esimo comple. Una lunga intervista dove l’attrice ha ripercorso la sua infanzia difficile, quando in tempo di guerra la sua famiglia aveva poco e riuscivano lo stesso ad andare avanti; gli esordi al cinema ancora bambina quando il papà perse tutto alle corse dei cavalli, i film accanto a mostri sacri come Marcello Mastroianni e Anna Magnani. Un complimento inaspettato E durante l’intervista, l’ultima forse come ha ammesso la Ralli È l’ultima intervista che farò poi mi voglio far crescere i capelli bianchi, come Jane Fonda una grande ...

biagiomarzo : Cose da pazzi #Lecce ( alla mia presenza ) una coppia con mascherina ( marito e moglie ) camminavano per la via sto… - Marius13112004 : @Lady_ofShalott_ @AzzolinaLucia Mia moglie ha avuto, solo nel pomeriggio di oggi, l'orario definitivo per questo an… - oldpaolo : @FabioMontale @repubblica La Barilla è da più anni che la evito. Tranne le ' tempestine' l'unica pastina che piace… - Max52220709 : @fabcet Dura discussione in casa ieri sera. Mia moglie favorevole a provare Draghi , io assolutamente contrario sia… - fradanilo62 : RT @HMQueenBee: Ho visto un thread sulle donne in abiti tradizionali e mi sono chiesta come fosse il costume tradizionale romagnolo, mia no… -

Ultime Notizie dalla rete : mia moglie “Mia moglie la mattina non ha voglia di parlare”. L’abbiamo chiamata in diretta alle 7:40 RADIO DEEJAY La casa (e il giardino meraviglioso) del signor Molino Pasini

Vive con sua moglie Constanza, argentina ... vedi le sedute trovate in una chiesa sconsacrata di un piccolo paese vicino a Mantova. La fotografia è la mia ossessione. Colleziono principalmente scatti ...

Piersanti Mattarella jr: "Non fu solo Cosa nostra a uccidere mio nonno"

"Mio nonno viene considerato da tutti una vittima di mafia, ma da quello che sta emergendo dalle indagini più recenti sembra esserci dell'altro. No, non è stata solo Cosa nostra a uccidere Piersanti M ...

Vive con sua moglie Constanza, argentina ... vedi le sedute trovate in una chiesa sconsacrata di un piccolo paese vicino a Mantova. La fotografia è la mia ossessione. Colleziono principalmente scatti ..."Mio nonno viene considerato da tutti una vittima di mafia, ma da quello che sta emergendo dalle indagini più recenti sembra esserci dell'altro. No, non è stata solo Cosa nostra a uccidere Piersanti M ...