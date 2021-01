Infrastrutture, la cultura dell’emergenza seduce gli italiani a scapito dell’analisi costi-benefici (Di martedì 5 gennaio 2021) Un dono divino illumina gli italiani: l’invenzione semantica. Nel mio settore, intraducibili sono le “bombe d’acqua” dell’omonimo saggio, che svela anche l’ideatore di “rischio idrogeologico”. Per uno straniero, l’aggettivo “idrogeologico” attiene alle falde acquifere, non a frane e alluvioni. Parole come “termovalorizzatore” o un ossimoro come “invarianza idraulica” sono praticamente impossibili da tradurre nella neo-lingua globish che ha espugnato la scienza e l’ingegneria, l’economia e la politica. Anche “grandi opere” entra in un vocabolario fantastico che avrebbe sedotto Jorge Luis Borges, perché ovunque si parla di Infrastrutture, senza avventurarsi in un cimento etimologico dal sapore fallico. Alla metà del 2017, il rapporto sulle prospettive d’investimento nelle Infrastrutture di una società di consulenza globale, Pwc, aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Un dono divino illumina gli: l’invenzione semantica. Nel mio settore, intraducibili sono le “bombe d’acqua” dell’omonimo saggio, che svela anche l’ideatore di “rischio idrogeologico”. Per uno straniero, l’aggettivo “idrogeologico” attiene alle falde acquifere, non a frane e alluvioni. Parole come “termovalorizzatore” o un ossimoro come “invarianza idraulica” sono praticamente impossibili da tradurre nella neo-lingua globish che ha espugnato la scienza e l’ingegneria, l’economia e la politica. Anche “grandi opere” entra in un vocabolario fantastico che avrebbe sedotto Jorge Luis Borges, perché ovunque si parla di, senza avventurarsi in un cimento etimologico dal sapore fallico. Alla metà del 2017, il rapporto sulle prospettive d’investimento nelledi una società di consulenza globale, Pwc, aveva ...

