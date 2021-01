Infermiere negazionista rischia la radiazione dopo un post social. "Siete covidioti"

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 gennaio 2021)lal’della Asl5 che suinetwork nega l’esistenza del virus e attacca la campagna di vaccinazione, arrivando a definire ‘covidiota’ chi non la pensa come lui. L’ordine degli infermieri della Spezia, attraverso il presidente Francesco Falli, fa sapere che l’nei prossimi giorni verrà sentito in audizione come previsto dal regolamento disciplinare.Nel caso in cui facesse ammenda e si impegnasse a rimuovere iincriminati, per lui si aprirebbe la strada di un semplice richiamo disciplinare. Nel caso in cui invece confermasse e sostenesse “teorie antiscientifiche” il provvedimento sarà molto più severo, fino alla sospensione o alladall’albo degli infermieri. L’operatore non è dipendente Asl5, ma lavora per una ...