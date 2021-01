Infermiera muore dopo il vaccino, Pregliasco: “Potrebbe essere morta per qualunque cosa” (Di martedì 5 gennaio 2021) Un’Infermiera di appena 41 anni è morta a due giorni dalla somministrazione del Pfizer. Il virologo Fabrizio Pregliasco ritiene probabile che sia una coincidenza. Sonia Acevedo aveva 41 anni e due figli. Lavorava nel reparto di pediatria dell’Istituto oncologico portoghese, a Oporto. La sua è una di quelle storie che non si vorrebbero mai sentire L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 5 gennaio 2021) Un’di appena 41 anni èa due giorni dalla somministrazione del Pfizer. Il virologo Fabrizioritiene probabile che sia una coincidenza. Sonia Acevedo aveva 41 anni e due figli. Lavorava nel reparto di pediatria dell’Istituto oncologico portoghese, a Oporto. La sua è una di quelle storie che non si vorrebbero mai sentire L'articolo proviene da Leggilo.org.

salvotomasi69 : RT @noitre32: Infermiera 41enne muore 48 ore dopo il vaccino Covid: oggi l'autopsia per scoprire cosa è successo - Salvargento : RT @noitre32: Infermiera 41enne muore 48 ore dopo il vaccino Covid: oggi l'autopsia per scoprire cosa è successo - infoitsalute : Infermiera muore due giorni dopo il vaccino: non aveva mai avuto problemi di salute - infoitsalute : Portogallo, infermiera muore 48 ore dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer: nelle prossime ore l’autopsia - maurogab1 : RT @noitre32: Infermiera 41enne muore 48 ore dopo il vaccino Covid: oggi l'autopsia per scoprire cosa è successo -