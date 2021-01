Infermiera morta due giorni dopo il vaccino in Portogallo, Pregliasco: 'Potrebbe essere deceduta per qualsiasi motivo' (Di martedì 5 gennaio 2021) Sull'argomento, Leggo ha contattato il professor Fabrizio Pregliasco , virologo dell'Università di Milano. 'Una situazione del genere può capitare, con l'aumento dei vaccinati può esserci una ... Leggi su leggo (Di martedì 5 gennaio 2021) Sull'argomento, Leggo ha contattato il professor Fabrizio, virologo dell'Università di Milano. 'Una situazione del genere può capitare, con l'aumento dei vaccinati può esserci una ...

supermalaxx : #gfvip questo è preoccupante - infoitsalute : Infermiera morta due giorni dopo il vaccino in Portogallo, Pregliasco: «Potrebbe essere deceduta per qualsiasi moti… - GameOve08056443 : RT @danielamartani: Sto leggendo commenti raccapriccianti. Per i #covidioti l'infermiera è morta dopo il #vaccino perché era obesa, invece… - marielSiviglia : RT @danielamartani: Sto leggendo commenti raccapriccianti. Per i #covidioti l'infermiera è morta dopo il #vaccino perché era obesa, invece… - amedeonyc : RT @danielamartani: Sto leggendo commenti raccapriccianti. Per i #covidioti l'infermiera è morta dopo il #vaccino perché era obesa, invece… -