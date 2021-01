Infermiera fa il vaccino, 48ore dopo muore (Di martedì 5 gennaio 2021) È giallo in Portogallo per la morte di una Infermiera 48 ore dopo essersi sottoposta al vaccino anti Covid Pfizer. Nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia sul corpo della donna, 41 anni, per scoprire se quanto è successo sia o meno collegato alla somministrazione del siero. Sonia Acevedo, questo il nome della vittima, che lavorava nel reparto di pediatria presso l'Istituto nazionale di oncologia (IPO) a Porto, aveva ricevuto il vaccino il 30 dicembre, non aveva sofferto di effetti collaterali, poi il primo gennaio, a Capodanno, si è verificato improvvisamente il decesso. Per questo la famiglia vuole vederci chiaro. "Mia figlia stava bene – ha detto al quotidiano locale Correio da Manha il padre Abilio -. Non aveva avuto problemi di salute. Aveva fatto il vaccino ma non aveva avuto alcun ... Leggi su howtodofor (Di martedì 5 gennaio 2021) È giallo in Portogallo per la morte di una48 oreessersi sottoposta alanti Covid Pfizer. Nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia sul corpo della donna, 41 anni, per scoprire se quanto è successo sia o meno collegato alla somministrazione del siero. Sonia Acevedo, questo il nome della vittima, che lavorava nel reparto di pediatria presso l'Istituto nazionale di oncologia (IPO) a Porto, aveva ricevuto ilil 30 dicembre, non aveva sofferto di effetti collaterali, poi il primo gennaio, a Capodanno, si è verificato improvvisamente il decesso. Per questo la famiglia vuole vederci chiaro. "Mia figlia stava bene – ha detto al quotidiano locale Correio da Manha il padre Abilio -. Non aveva avuto problemi di salute. Aveva fatto ilma non aveva avuto alcun ...

