Industria farmaceutica | Servier acquista Agios

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 5 gennaio 2021)il business oncologico diPharmaceuticals, compreso il prodotto già in commercio Tibsovo (ivosidenib)ha stipulato un accordo per l’acquisizione del business oncologico diPharmaceuticals, compreso il prodotto già in commercio, nell’ambito di un affare che potenzialmente vale fino a 2 miliardi di dollari. L’acquisizione, che include un pagamento anticipato di 1,8 miliardi… L'articolo Corriere Nazionale.