Indigeste le abissine La Molisana dal gusto littorio | il significato della prima polemica social 2021

Leggi su optimagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) Un formato di pasta è al centrodel: si tratta delleLadal, così come definite dallo stesso storico produttore molisano. Due schieramenti di italiani appartenenti a due idee politiche (naturalmente) opposte non potevano che pronunciarsi sulla questione quest’oggi 5 gennaio, in uno scontro ideologico piuttosto superfluo. I fatti sono questi: il formato a conchigliapasta Lavienechiamato “rigate” e poi definito dalsul sito del produttore, nella relativa scheda tecnica. Nella descrizione del prodotto si fa riferimento alla ...