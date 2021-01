Incendiata la porta di casa | il calciatore lascia la squadra | “Sono terrorizzato”

(Di martedì 5 gennaio 2021) Gli incendiarono ladiper intimidirlo: ildel Foggia Federico Gentilela sua: “” Federico GentileDiedero fuoco allad’ingresso della sua. Ora ildel Foggiala sua: “”. L’episodio accadde nella notte tra il 1 e il 2 dicembre: fu un grave atto intimidatorio, mentre il giocatore 35enne era nell’appartamento – di notte – con la moglie e le due figlie. Inizialmente, l’ex capitano dellapugliese non sembrava intenzionato a prendere decisioni estreme, ma ora ha deciso dire la città e di conseguenza la ...

Il capitano dei rossoneri lascia in anticipo la Puglia prima della fine del contratto. Per lui erano state disposte anche misure di ...L’ex capitano del Foggia, Federico Gentile, ha deciso di non continuare a giocare con i satanelli dopo l’incendio della sua porta di casa (nella notte fra l’1 e il 2 dicembre 2020). Il giocatore roman ...