In Italia 178.939 persone vaccinate contro il Covid

(Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - Sono 178.939 lefinorailin, 108.132 donne e 70.807 uomini. Il dato e' aggiornato alle 02:30 del 5 gennaio ed e' contenuto nel report online del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. Hanno ricevuto il Vaccino 140.324 operatori sanitari, 8.968 unita' di personale non sanitario e 8.869 ospiti di Rsa.

Advertising

damianofiocc : RT @IlCuoioedi: Sette scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa (a cui diede un contributo decisivo) vinti con la Juventus. 178 le reti i… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia 178

Corriere della Sera

Il dato è aggiornato alle 02:30 del 5 gennaio ed è contenuto nel report online del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria ...Le risposte ai dubbi sui tempi e l’efficienza del sistema: «Entro fine mese in campo medici e infermieri arruolati e formati per la somministrazione» ...