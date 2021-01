In Campania riapriranno solo le scuole materne e prima e seconda elementare, l’11 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato un’ordinanza già ampiamente annunciata in cui stabilisce che soltanto gli alunni delle scuole materne (sia private sia pubbliche) e quelli di prima e seconda elementare potranno rientrare in aula lunedì Leggi su ilpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Il presidente della regione, Vincenzo De Luca, ha firmato un’ordinanza già ampiamente annunciata in cui stabilisce che soltanto gli alunni delle(sia private sia pubbliche) e quelli dipotranno rientrare in aula lunedì

