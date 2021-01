Imprese | My Good Client si apre alla conquista dei brand in Usa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Labitalia) - Potenzialità infinite e un modello di business che non c'era: My, dopo avere siglato partnership importanti con player come Aon, Nexi e Tim, varca i confini nazionali per proporre il suo innovativo drive to store ai grandidel retail del mondo. Fondata nel 2014 da Alessandro Petrella, top manager di grandi aziende, Simone Bernardi, esperto in software, e Daniele Bernardi, senior partner Engineer di Twitter nella Silicon Valley, che ancora la guidano, Mynasce dall'idea costruire una piattaforma digitale omnichannel per la forma di marketing più conosciuta e apprezzata da aziende e consumatori: il passa-parola, trasformando un'occasione saltuaria in modello di incrocio di domanda e offerta capace di generare valore ai large retailer così come alle ...