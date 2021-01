"Impossibile saperlo". De Micheli processata: Cdm notturno, una scena sconvolgente. Tutti contro la ministra Pd: cosa le sfugge (Di martedì 5 gennaio 2021) Le scuole riapriranno l'11 gennaio e non più il 7, come previsto fino a poche ore fa. Questa la decisione di un infuocato Consiglio dei ministri andato in scena fino a tarda notte. Ma la situazione nel governo è di caos totale. Secondo indiscrezioni da Palazzo Chigi, il Pd è partito all'assalto della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, grillina e tra le poche ormai a difendere la riapertura degli istituti scolastici senza se e senza ma. Il collega della Cultura Dario Franceschini ha infatti proposto di tenere chiuse le scuole fino al 15 gennaio. Inaccettabile, per il M5s, e così si è arrivati alla mediazione-farsa dell'11 gennaio, sempre che nel frattempo non intervengano drammatiche accelerazioni nei bollettini Covid. "I contagi non sono imputabili alla scuola, non è quella la fonte dei focolai - avrebbe ribattuto la Azzolina, secondo l'agenzia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Le scuole riapriranno l'11 gennaio e non più il 7, come previsto fino a poche ore fa. Questa la decisione di un infuocato Consiglio dei ministri andato infino a tarda notte. Ma la situazione nel governo è di caos totale. Secondo indiscrezioni da Palazzo Chigi, il Pd è partito all'assalto delladell'Istruzione Lucia Azzolina, grillina e tra le poche ormai a difendere la riapertura degli istituti scolastici senza se e senza ma. Il collega della Cultura Dario Franceschini ha infatti proposto di tenere chiuse le scuole fino al 15 gennaio. Inaccettabile, per il M5s, e così si è arrivati alla mediazione-farsa dell'11 gennaio, sempre che nel frattempo non intervengano drammatiche accelerazioni nei bollettini Covid. "I contagi non sono imputabili alla scuola, non è quella la fonte dei focolai - avrebbe ribattuto la Azzolina, secondo l'agenzia ...

Advertising

SheLenaX : @xilookafteryou tengono per mano per affetto, però come ho già detto non posso saperlo come non può farlo nessuno d… - StucchiNicola : @ardigiorgio Il dato è interessante, rimane da capire dove gli studenti lo abbiano contratto per la prima volta (es… - BetterCallMarco : @The_IAM_guy Ma infatti ha scritto un infermiere qualunque, mica un bischero qualunque. Qual è il problema, la paro… - marcopalears : @sandogat74 è antropologicamente impossibile che noi si abbia ragione. Dovresti saperlo - nany7712 : @PilotinoPino È impossibile saperlo e cmq è meglio non scrivere queste cose qui sull'# perché il gf legge è fa le d… -

Ultime Notizie dalla rete : Impossibile saperlo Idea tram-treno, Livorno e Pisa come due metà della stessa città Il Tirreno Attenzione a questi soldi falsi: ecco i rischi ai quali si va incontro

L’articolo di oggi è incentrato su un argomento che sta facendo molto clamore in questi giorni: i soldi falsi. In giro infatti vi sono veramente tante persone che provano a darvi delle banconote senza ...

“The good doctor”, ora Shaun combatterà contro il Covid

Arriva su Raidue la nuova stagione. E il protagonista Freddie Highmore la presenta a Sorrisi. La serie fa i conti con la pandemia e riparte con un tuffo nella realtà per due puntate ad altissima tensi ...

L’articolo di oggi è incentrato su un argomento che sta facendo molto clamore in questi giorni: i soldi falsi. In giro infatti vi sono veramente tante persone che provano a darvi delle banconote senza ...Arriva su Raidue la nuova stagione. E il protagonista Freddie Highmore la presenta a Sorrisi. La serie fa i conti con la pandemia e riparte con un tuffo nella realtà per due puntate ad altissima tensi ...