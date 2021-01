Illeso il conducente del camion che si è ribaltato a Verduno (Di martedì 5 gennaio 2021) Verduno Sta bene e non ha riportato lesioni l'autista del tir precipitato ieri sera (lunedì 4 gennaio) nella scarpata della provinciale 7, all'altezza del tratto sopraelevato nei pressi della bretella ... Leggi su gazzettadalba (Di martedì 5 gennaio 2021)Sta bene e non ha riportato lesioni l'autista del tir precipitato ieri sera (lunedì 4 gennaio) nella scarpata della provinciale 7, all'altezza del tratto sopraelevato nei pressi della bretella ...

Dopo aver speronato un'auto il tir è fuggito. È accaduto ieri in tarda serata sulla tangenziale di Torino, all'altezza dello svincolo di corso Francia a Rivoli. (ANSA) ...

Pachino, è il giorno del dolore: ecco chi sono i tre padri di famiglia morti nell’incidente lungo la SP 26

PACHINO - Pietro Calvo, 55 anni; Sebastiano Di Pietro, 60 anni e Vincenzo Buscemi, 81 anni: sono loro le vittime del terribile incidente stradale ...

