Il Vittoriale compie 100 anni Il monumento restaurato riaprirà al pubblico come il Vate lo voleva

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 gennaio 2021) Nel 2021 ildegli Italiani100. Era infatti il 28 gennaio 1921 quando Gabriele d’Annunzio andò a visitare la villa di Cargnacco (contrada di Gardone Riviera) appartenuta a Henry Thode, illustre studioso d’arte tedesco cui era stata sequestrata dal Governo italianorisarcimento dei ddi guerra. Tre giorni dopo, il 1° febbraio, d’Annunzio l’affittò, per acquistarla definitivamente il 31 ottobre. E dopo lavorò per renderla, con l’aiuto dell’architetto Gian Carlo Maroni, ila memoria della sua “vita inimitabile” di poeta-soldato. Nel 1923 l’avrebbe donata allo Stato e dunque agli italiani., la “sfida all’afflizione” Per onorare questa memoria, contro le avversità del 2020 appena concluso, il presidente Giordano Bruno ...