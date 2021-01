Il vaccino italiano ReiThera promette bene Il farmaco sviluppato allo Spallanzani supera la prima fase Efficace nel 92 | 5% dei casi con una singola dose

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 5 gennaio 2021) “A me spetta il privilegio di aprire questo momento che ha buon diritto si possa definire importante per il Paese. Oggi presentiamo i risultati dello studio di1 delattraverso la collaborazione tra istituzione del Paese, dai ministeri, alla regione Lazio, credo che debba essere salutato con particolare piacere, perché dimostra la capacità che la nostra nazionale ha di cimentarsi negli orizzonti sfondati come quello dello sviluppo e validazione di un”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, aprendo la conferenza stampa dei risultati della1 di sperimentazione delGRAd-CoV2 che si sta sviluppando...