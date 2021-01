Il vaccino italiano di Reithera ha concluso con successo la fase 1 (Di martedì 5 gennaio 2021) La fase 1 è stata completata senza alcun problema. Fra sei mesi l’Italia potrebbe avere il suo vaccino. Sembra molto tempo, in termini di strategia vaccinale non è poi troppo e la disponibilità delle dosi dell’azienda Reithera di Castel Romano, vicino la capitale, potrebbe rivelarsi essenziale per procedere entro l’anno a una rapida copertura della popolazione verso quella fascia 75/95% di vaccinati ritenuta necessaria per innescare l’immunità di gregge. Questo perché il gruppo, che lo Stato sta sostenendo, afferma di poter produrre 100 milioni di dosi all’anno. Leggi su vanityfair (Di martedì 5 gennaio 2021) La fase 1 è stata completata senza alcun problema. Fra sei mesi l’Italia potrebbe avere il suo vaccino. Sembra molto tempo, in termini di strategia vaccinale non è poi troppo e la disponibilità delle dosi dell’azienda Reithera di Castel Romano, vicino la capitale, potrebbe rivelarsi essenziale per procedere entro l’anno a una rapida copertura della popolazione verso quella fascia 75/95% di vaccinati ritenuta necessaria per innescare l’immunità di gregge. Questo perché il gruppo, che lo Stato sta sostenendo, afferma di poter produrre 100 milioni di dosi all’anno.

