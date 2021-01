“Il vaccino italiano di Reithera funziona”: i dati della Fase 1 presentati all’istituto Spallanzani. Si punta a 100 milioni di dosi per ogni anno (Di martedì 5 gennaio 2021) Il vaccino italiano di Reithera ha dato risultati “più che promettenti”, il 92,5% delle persone a cui è stato somministrato nella Fase 1 ha sviluppato anticorpi ed è “sicuro”. E ora il governo sosterrà le altre due fasi della sperimentazione, puntando alle 100 milioni di dosi per anno. Sono questi i risultati presentati all’istituto Spallanzani al termine della prima parte del trial del vaccino sviluppato dall’azienda di Pomezia. Che ha fornito, ha sottolineato il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli, risultati “più che promettenti” e “ora ci sarà l’ulteriore sviluppo nella Fase II e Fase III”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Ildiha dato risultati “più che promettenti”, il 92,5% delle persone a cui è stato somministrato nella1 ha sviluppato anticorpi ed è “sicuro”. E ora il governo sosterrà le altre due fasisperimentazione,ndo alle 100diper. Sono questi i risultatial termineprima parte del trial delsviluppato dall’azienda di Pomezia. Che ha fornito, ha sottolineato il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli, risultati “più che promettenti” e “ora ci sarà l’ulteriore sviluppo nellaII eIII”. ...

trash_italiano : Io che torno nella società dopo il vaccino. #GFVIP - Corriere : Presentato il vaccino italiano ReiThera. «Una sola dose e picco di risposta a 4 settimane. È sicuro» - trash_italiano : 'quanto desideri il vaccino?' io: - mistermeo : RT @Adnkronos: #VaccinoCovid italiano, come funziona: basta una dose - antonluca_cuoco : RT @PAnnicchino: Siccome non sono in grado di far partire la macchina dei vaccini oggi fanno una conferenza stampa per dire che fra sei mes… -