Il vaccino importato illegalmente nelle Filippine dalla Cina

Il presidente Duterte ha ammesso che gli uomini della sua sicurezza sono stati vaccinati già a settembre con un vaccino cinese, nonostante al momento nessun vaccino sia stato autorizzato nel paese

Il presidente Duterte ha ammesso che gli uomini della sua sicurezza sono stati vaccinati già a settembre con un vaccino cinese, nonostante al momento nessun vaccino sia stato autorizzato nel paese ...

